Mads Pedersen na tweede seizoenszege: “Fijn om weer te winnen”

Mads Pedersen kende een lastige Tour de France. “Het is geen geheim dat die Tour pretty shit was”, zegt hij er zelf over. Maar het doel was om met een betere vorm aan het najaar te beginnen. En dat is gelukt, want de wereldkampioen van Yorkshire won de tweede etappe in ‘zijn’ Ronde van Denemarken. “Het is fijn om weer te winnen.”

“En om op thuiswegen te winnen is nog mooier”, vertelt Pedersen na afloop van zijn sprintzege in Sønderborg. “Het was een lange sprint. Een renner van Qhubeka NextHash ging mij supersnel voorbij en daardoor ging alles op een lint. Er gebeurde daarna iets met Casper Pedersen, iets met zijn versnelling, dus ik moest hem wel passeren. Daarna wil ik niet stilvallen, omdat de sprint daar al begonnen was.”

De kopman van Trek-Segafredo wist in de oplopende sprint Giacomo Nizzolo en Dylan Groenewegen voor te blijven. “Mijn plan was om hen in te halen en dan iets naar links te gaan, dicht bij de hekken. Zij zouden dan twijfelen of ze mij links wilden inhalen, en dus moesten ze een langere weg om mij heen vinden. Gelukkig was dat genoeg. Deze aankomst is nooit makkelijk, maar ik geloofde erin. Het was bovendien een zware dag, en ik weet dat ik dan een goede sprint kan rijden”, zegt Pedersen.