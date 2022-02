Mads Pedersen draagt zege op aan overleden mecanicien

De Deen van Trek-Segafredo heeft de eerste rit van de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. Na een etappe die gekleurd werd door waaiers was hij de snelste van het overgebleven peloton. “Deze overwinning is voor Pepinho.”

“De finale was echt zwaar, maar ik wist dat ik goed kan zijn op dit soort aankomsten. Met Toms (Skujins, red.) in de groep kon ik veel energie sparen. TotalEnergies begon heel snel het tempo op te drijven in de laatste kilometer dus ik kon eerst alleen maar volgen toen. Met nog vijfhonderd meter te gaan ben ik weggesprongen. Om eerlijk te zijn dacht ik dat het misschien te vroeg was, maar ik kon het volhouden door mijn mooie voorsprong”, vertelt Pedersen op de site van zijn ploeg.

“Op het moment dat het peloton in twee stukken brak zat ik niet vooraan dus ik kwam in het tweede deel terecht. Ik was verrast en moest dus naar de eerste groep rijden. Het is altijd leuk om te winnen en het seizoen goed te starten. Het is mooi dat ik op dit moment in het seizoen al deze vorm heb. Ik kan hierop verder bouwen.”

De renner van Trek-Segafredo voegt er nog aan toe dat hij de overwinning opdraagt aan Pepinho (bijnaam van José Eduardo Santos, red.), de mecanicien van de ploeg die vorige week is overleden. “Hij zou het fantastisch hebben gevonden om hier bij ons te zijn. Vandaag was zeker een overwinning voor hem. Ik word er een beetje emotioneel van. Het toont dat er belangrijkere dingen in het leven zijn”, aldus een geëmotioneerde Pedersen.