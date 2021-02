Mads Pedersen komt met de schrik vrij: “Gelukkig niet gevallen”

Mads Pedersen hoopte vandaag een gooi te doen naar de ritzege in de Ster van Bessèges, maar was betrokken bij een zware crash op 500 meter van de streep. De Deen werd geraakt door een rondvliegende fiets, maar wist met veel kunst- en vliegwerk een valpartij te voorkomen.

“Ik begon in een goede positie aan de rotonde, maar toen vielen ze”, vertelt Pedersen vlak na de finish. “Ik werd geraakt door een fiets, met een enorme zwieper tot gevolg. Ik ben gelukkig niet gevallen, alleen mijn vinger ligt nu wat open. Dit is natuurlijk balen, aangezien een goed resultaat mogelijk was.”

“Maar ik ben vooral blij dat ik niet ben gevallen”, aldus de renner van Trek-Segafredo. “Zeker als je ziet hoeveel renners met gescheurde kledij over de streep zijn gekomen. De conditie is goed en we zullen het deze ronde blijven proberen. Dit hoort nu eenmaal bij het wielrennen. De jongens reden vandaag geweldig en de signalen zijn goed.”

Pedersen, die woensdag nog naar een derde plaats wist te sprinten in de etappe naar Bellegarde, staat ook nog even stil bij het werk van ploeggenoten als Bauke Mollema en Vincenzo Nibali. “De jongens reden echt geweldig en ik wist daardoor ook uit de problemen te blijven.”