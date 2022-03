Mads Pedersen klopt Coquard en Van Aert in Parijs-Nice

Mads Pedersen heeft de derde etappe van Parijs-Nice gewonnen. In Dun-le-Palestel was hij de beste in de sprint van een uitgedund peloton. In de laatste kilometer kwam gele trui Christophe Laporte ten val, maar de Franse renner wist wel de finish te bereiken.

Vergeleken met de eerste twee etappes werd het op de derde dag wat lastiger, want de renners reden richting het Centraal Massief. Vanuit Vierzon was het parcours aanvankelijk vrijwel vlak, maar in de tweede koershelft ging het langzaam maar zeker steeds meer op en af. Na de eerste passage van de finish in het dunbevolkte Dun-le-Palestel, maakte de route nog een lus over de Côte de Le Peyroux op 25 kilometer van de aankomst. Met Christophe Laporte voor de tweede dag in de gele trui werd het peloton om kwart over elf op gang gebracht.

Alexis Gougeard wederom in de aanval

Een renner verscheen niet meer aan de start – Guillaume Boivin kampte met rugpijn en verliet de ronde. Het duurde niet lang vooraleer de strijd om de lange vlucht losbarstte. Uiteindelijk raakten drie renners weg. Voor de derde achtereenvolgende dag was Alexis Gougeard in de aanval en de Franse rouleur van B&B Hotels-KTM kreeg Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Owain Doull (EF Education-EasyPost) met zich mee. De drie vluchters pakten vijf minuten voorsprong, daarachter controleerde Alpecin-Fenix, de ploeg van Jasper Philipsen.

Naarmate de kilometers wegtikten, begon ook Trek-Segafredo, de ploeg van Jasper Stuyven en Mads Pedersen, mee te draaien op kop van het peloton, waardoor het verschil met de kopgroep langzaam begon af te nemen. Ook Intermarché-Wanty-Gobert (voor Biniam Girmay) ging zich in de achtervolging mengen. Op zeventig kilometer van de streep kwamen de drie vluchters bij de eerste klim van de dag, de Côte d’Eguzon. Daar kwam De Gendt als eerste voorbij, voor Doull en Gougeard. Zo behield De Gendts ploegmaat Matthew Holmes zonder ongelukken zijn bergtrui.

Ook op de Côte de Crozant kwam De Gendt als eerste boven, weer voor Doull en Gougeard. Met nog 44 kilometer te koersen kwamen de vluchters voor het eerst over de aankomststreep. De drie vluchters hadden op dat moment nog minder dan twee minuten voorsprong. Op de lokale ronde rond Dun-le-Palestel nam de nervositeit toe en kwamen INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious naar voren in het peloton. Ook Team DSM zette zich op kop om het tempo te bepalen. De ploeg had meerdere opties voor de finale met Cees Bol, John Degenkolb en Søren Kragh Andersen.

Søren Kragh Andersen breekt de koers open

Op 31 kilometer van de aankomst demarreerde Kragh Andersen en de Deen ging op zoek naar de koplopers. Hij maakte gebruik van een oplopende strook waarop verschillende renners, onder wie Brandon McNulty, in de problemen kwamen. De aanval van de nummer twaalf van het algemeen klassement schudde het peloton wakker en vijf kilometer verder was de actie ongedaan gemaakt. De voorsprong van de drie vluchters smolt ondertussen als sneeuw voor de zon en op de Côte de Le Peyroux werden ze bijgehaald.

Aanvankelijk probeerden Quentin Pacher (Groupama-FDJ) en Victor Koretzky (B&B Hotels-KTM), die deze winter de stap van het mountainbiken naar het wegwielrennen heeft gezet, een nieuwe aanval op te zetten. Later deden ook Kevin Geniets (Groupama-FDJ) en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) een poging. Op de klim ging het te hard voor diverse renners, onder wie sprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Het tempo van het uitgedunde peloton lag hoog, dus leek de rol van de snelle mannen uitgespeeld.

Vlak na de beklimming lag een tussensprint waar drie, twee en een bonificatieseconden waren te verdienen. Pierre Latour had zijn oog op het sprintje laten vallen en de nummer vier van de stand pakte de volle buit, voor Primož Roglič en Mauri Vansevenant. Jumbo-Visma nam vervolgens het initiatief over in het peloton, waarbij ook gele trui Laporte het vuile werk mede opknapte. Met nog zeven kilometer te gaan probeerde Kragh Andersen het nog eens op een oplopende strook en de Deen kreeg Olivier Le Gac achter zich aan.

Gegroepeerd peloton begint aan de laatste vijf kilometer

Het peloton wilde niemand meer laten gaan en op vijf kilometer van de finish was alles samen. Op de lange oplopende aankomst trok Intermarché-Wanty-Gobert de sprint op gang voor Girmay. De ploeg van Pedersen nam vervolgens het initiatief over en de Deen werd perfect gelanceerd. Wout van Aert kwam niet meer aan hem voorbij. Bryan Coquard kwam nog hard opzetten, maar was te laat om het Pedersen nog moeilijk te maken. In de finale rechte lijn werd nog gevallen, waarbij ook Laporte betrokken was. Met gescheurde kleding wist de gele trui desondanks de finish te halen.