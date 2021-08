Mads Pedersen: “Ik zag ongelooflijk af in de laatste kilometers”

Mads Pedersen leek naar de zege in Noorwegen te soleren, werd toen teruggepakt en won uiteindelijk alsnog. “Jumbo-Visma was het niet met mijn aanval eens en besloot me terug te halen. In de laatste kilometers zag ik daarna ongelooflijk af, maar mijn ploeggenoten behielden het vertrouwen en zorgden ervoor dat ik niet meer in de problemen kwam.”

“Ze bleven geloven in mijn sprint”, gaat hij verder na afloop. “Ik ben heel erg blij dat ik het alsnog heb weten af te maken. Mijn aanval even daardoor kwam denk ik op een goed moment. Na de beklimming viel het even stil en zag ik een kans, omdat het hollen en stilstaan was in de laatste zestig kilometer.”

Pedersen won een week geleden ook al een rit in de Ronde van Denemarken. Eerder dit seizoen zette hij Kuurne-Brussel-Kuurne al achter zijn naam.