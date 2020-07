Mads Pedersen: “Ik wil laten zien dat ik de regenboogtrui verdien” zondag 26 juli 2020 om 16:01

Wereldkampioen Mads Pedersen geeft niets om de reacties criticasters, die zeggen dat hij de regenboogtrui niet waard is. “Mensen mij afvallen omdat ik werk voor Richie Porte in de Tour Down Under, of omdat ik mijn eigen ding niet doe? I seriously don’t give a fuck“, zegt de Deen van Trek-Segafredo.

Pedersen geeft aan dat hij zich voor niemand hoeft te bewijzen. “Ik heb het WK die dag gewonnen en daarom heb ik de trui verdiend”, vertelt hij in een online persmoment. “Ik weet ook wel dat er veel druk op mijn schouders rust. Ik wil honderd procent duidelijk maken dat ik degene ben die de trui mag dragen en die de trui respecteert. Ik wil laten zien hoe mooi de trui is, ik wil hem eren en laten zien dat ik hem verdien.”

Op kritiek heeft hij geen antwoord. Zo kreeg hij na de Tour Down Under te horen dat hij niet voor zijn kopman Richie Porte moest werken als wereldkampioen. “Ik geef daar niets om. Het is niet mijn probleem”, is hij duidelijk. “Ik weet wat ik doe en ik doe het op mijn manier. Als ik blij ben met mijn resultaten in de regenboogtrui en als ik de doelen behaal die ik gesteld heb, dan kan niemand teleurgesteld zijn.”

Nu het seizoen 2020 flink op de schop is gegaan, zal Pedersen maar weinig koersen als wereldkampioen rijden. “Over tien jaar weten jullie niet meer hoeveel dagen ik in de regenboogtrui gereden heb. Alleen dat ik gewonnen heb in Harrogate. Daar moet ik mee om kunnen gaan. Ik ben blij dat ik een WK gewonnen heb en ik geniet van elk moment dat ik de trui aan kan trekken. Of dat nou een training van een uur of van zes uur is”, aldus Pedersen.