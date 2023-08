Mads Pedersen grijpt net naast WK-medaille: “Ik raakte Van Aert kwijt in de bochten”

De meest ondankbare ereplaats op het WK op de weg was zondag voor Mads Pedersen. De Deen strandde na een verloren sprint van Tadej Pogacar op de vierde plaats. “Het spijt me”, zei hij na afloop tegen de Deense zender TV 2 Sport.

Achter de gevlogen Mathieu van der Poel, streed Pedersen in het verregende Glasgow samen met Pogacar en Wout van Aert voor het zilver. Laatstgenoemde wist voor het ingaan van de slotkilometer een gaatje te slaan. “Ik raakte hem kwijt in de bocht”, vertelt Pedersen. “Ik had niet genoeg vertrouwen in mijn banden en nam dus niet teveel risico’s.”

Zo werd de strijd voor zilver een strijd voor brons. Pedersen begon met Pogacar in zijn wiel aan de laatste rechte lijn. “Ik dacht Tadej in een sprint te kunnen verslaan, maar meer dan dit zat er uiteindelijk niet in. Dus ja, we moeten genoegen nemen met de vierde plaats.”

Ondanks de teleurstellende einde was Pedersen wel tevreden over het werk van zijn team. Bij het opdraaien van het lokale circuit, was het Denemarken dat het gashendel opentrok en voor flink wat uitdunning zorgde in het peloton. “Ik denk dat we goed hebben gereden en dat we bijna alles hebben kunnen doen wat we van plan waren. We mogen dus tevreden zijn denk ik, ook al heb ik uiteindelijk niet geleverd waar we op hadden gehoopt.”

Lees ook: Mislukt WK geeft Mathieu van der Poel nu dé extra motivatie voor wereldtitel