Mads Pedersen geeft op in Benelux Tour vanwege heupklachten

Mads Pedersen zal de Benelux Tour niet uitrijden. Tijdens de zesde etappe naar Houffalize verliet de Deense renner van Trek-Segafredo, vorig jaar de nummer vijf in het eindklassement, de koers vanwege pijn aan de heup.

Pedersen was bezig aan zijn vijfde optreden in de etappekoers door Nederland en België, die de afgelopen jaren de BinckBank Tour heette. De Deen begon met een zesde plaats in Dokkom en klokte dan de 28e tijd in de rit tegen de klok in Lelystad. Daarna was hij tiende in Hoogerheide en tweede in Ardooie. In de vijfde etappe, met aankomst in Bilzen, kwam hij echter met meer dan acht minuten achterstand over de streep.

Vandaag meldde zijn ploeg Trek-Segafredo dat Pedersen de koers had verlaten vanwege pijn aan de heup. Normaal gesproken verschijnt de wereldkampioen van 2019 eind deze maand aan de start van het WK wielrennen in Vlaanderen (26 september). Ook Sam Bewley, Sean De Bie, Lluís Mas en Rune Herregodts stapten al uit de wedstrijd. Fernando Gaviria stond vanochtend niet meer aan het vertrek in Ottignies-Louvain-la-Neuve.