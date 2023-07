Mads Pedersen geeft groene trui op: “Jasper Philipsen staat al veel te ver weg”

Video

Mads Pedersen gaat zich niet meer bovenmatig inspannen voor de groene trui. De Deense sprinter van Lidl-Trek is weliswaar tweede in het puntenklassement, maar legt zich neer bij de eindwinst van Jasper Philipsen in de strijd om het groen. “De tussensprints doen er niet meer toe. Philipsen staat al veel te ver weg. Jasper zal een rustige dag nemen”, aldus Pedersen voor de rit naar de Grand Colombier tegen WielerFlits.

“Het zal om pech moeten gaan, dat hij uitvalt. Maar niemand hoopt dat en hij zit redelijk stevig in de groene trui”, gaat hij verder. Ondanks zijn achterstand van 144 punten (!) won Pedersen donderdag de enige tussensprint van de dag, waardoor hij nu een punt voorsprong heeft op nummer drie Bryan Coquard. “Je weet nooit wat er gebeurt. En er is nog mooi prijzengeld mee te verdienen.”

