Mads Pedersen: "Denk dat ik het eindklassement kan winnen" vrijdag 2 oktober 2020

Mads Pedersen gaat zaterdag als leider de slotrit van de BinckBank Tour in. De Deen van Trek-Segafredo werd knap vierde in de tijdrit in Riemst en behield zo de leiderstrui, al zag hij Søren Kragh Andersen naderen tot op zeven seconden. “Søren is fenomenaal sterk in tijdritten als deze”, zegt Pedersen na afloop.

“Na de verkenning wist ik dat Søren de man to beat was, want hij is zo goed in deze korte tijdritten. Gisteren was er al een Deense zege (Pedersen won de sprint in Aalter, red.) en nu wint Søren, dus dat is wel mooi om te zien”, aldus de oud-wereldkampioen.

Pedersen staat in pole position om de eindzege binnen te halen. “We hebben een sterk team en we geloven erin”, zegt hij vol zelfvertrouwen. “Ik denk dat ik het klassement kan winnen en de rest kan verslaan. De vorm is in ieder geval goed. We gaan ervoor en geloof dat het kan.”

Na de BinckBank Tour gaat Pedersen in sneltreinvaart door. “Zondag rijd ik Luik-Bastenaken-Luik en dan blijf ik in België tot en met Gent-Wevelgem”, vertelt hij.