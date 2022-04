Madouas verrast met derde plaats: “Een van mijn beste dagen op de fiets”

Valentin Madouas werd vooraf gezien als een outsider voor een goede klassering, maar de Fransman verbaasde de wielerwereld toch een beetje door als derde te finishen in de Ronde van Vlaanderen. De renner van Groupama-FDJ mocht zelfs nog onverhoopt voor de zege sprinten. “Maar ik kreeg in de spurt last van krampen”, vertelde hij na afloop aan Cyclism’Actu.

De 25-jarige Valentin Madouas, zoon van voormalig profwielrenner Laurent Madouas, was in de weken voor de Ronde van Vlaanderen al goed op dreef. Zo werd hij knap zevende in de E3 Saxo Bank Classic, maar de Fransman gold niet meteen als een van de topfavorieten voor de overwinning. Toch bleek hij in de finale een van de sterkste renners in koers. Op de Koppenberg was hij zelfs in staat om Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel te volgen.

Op de derde passage van de Oude Kwaremont, de op één na laatste helling van de dag, ging het echter toch te snel voor Madouas. “Ik had onderweg al wat te veel krachten verspeeld.” De coureur van Groupama-FDJ viel echter niet stil en was op weg naar Oudenaarde met Dylan van Baarle verwikkeld in een strijd om de derde plaats. Het werd echter nog mooier voor Madouas, aangezien hij in de laatste kilometer optimaal profiteerde van het gepoker tussen Pogačar en Van der Poel.

“In de komende jaren hoop ik ze wel te verslaan”

Madouas en Van Baarle wisten in extremis nog aan te sluiten bij de twee koplopers en het was de Fransman die met de nodige snelheid de sprint aanging. “Ik kreeg toen echter last van kramp, waardoor ik weer moest gaan zitten. Dat zijn echt de details die ervoor zorgen dat ik de koers niet kon winnen. Ik geloofde er wel in, vanwege de hoge snelheid die ik had in de sprint. Maar de benen zeiden nee en dus moest ik weer gaan zitten.”

De Franse renner moest uiteindelijk genoegen nemen met plaats drie, maar was daar na afloop uiteraard zeer tevreden mee. “Het was een van mijn beste dagen op de fiets, ook al heb ik niet gewonnen. Ik ben vandaag verslagen door renners die gewoon sterker waren. In de komende jaren hoop ik ze wel te verslaan, maar het is nu al schitterend om een podiumplek in een Monument te pakken.”