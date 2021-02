Madiot wil de spontaniteit terug in de koers: “Onze renners worden robots”

Marc Madiot, de 61-jarige ploegmanager van Groupama-FDJ, is bezorgd over de invloed van data en communicatiemiddelen in de wielersport. Volgens hem zorgt het voor extreme druk bij renners. “Sorry dat ik het zeg, maar ze zijn de renners in robots aan het veranderen.”

Madiot noemt in L’Équipe oortjes, fietscomputers en – los van de koers – social media als factoren die zorgen voor een groeiende mentale belasting van renners. “Er is een permanent toezicht in het peloton, ook tijdens de training. Oortjes… Sorry hoor, maar we hebben een briefing voor de koers, we hoeven toch niet iedere drie seconden in te grijpen. Het zorgt alleen maar voor extra belasting op de renner. In de volgauto kun je tegenwoordig niet meer het risico lopen te verliezen, wat voor extra druk zorgt. Uiteindelijk ga je de renners vertellen of ze rotondes linksom of rechtsom moeten nemen om zo vier plaatsen op te schuiven. Je begrijpt hoe dat binnenkomt bij een renner.”

Naast de oortjes worden renners ook via hun fietscomputer van de nodige informatie voorzien, als live datagegevens over hun vermogen en hartslag. “Ze zitten met hun neus haast in het scherm. We hebben al renners zien vallen omdat ze niet zagen wat er voor ze gebeurde. Er is helemaal geen spontaniteit meer. Dat heb je bijvoorbeeld nog wel in de voetballerij, maar wij ons heb je dat niet meer. Sorry dat ik het zeg, maar we zijn de renners in robots aan het veranderen. Ze voeren de lessen uit die ze hebben geleerd en wij corrigeren ze de hele tijd.”

Verrassen

Ook buiten de koers is Madiot bezorgd over de impact van communicatiemiddelen op renners. “Als je ze vertelt dat ze offline moeten gaan, willen ze dat niet omdat ze bang zijn voor de leegte. Als de renners thuis zijn, doen ze niets anders dan hun gegevens op Strava zetten. Of ze delen hun leven op Twitter en Instagram. Misschien ben ik een oude gek, maar in mijn tijd vertelde ik niemand wat ik op training had gedaan. Zo kon ik mijn tegenstanders nog eens verrassen in de wedstrijden”, vertelt de oud-winnaar van Parijs-Roubaix.

Ondanks zijn standpunten, gaf de ploegmanager toe dat hij geen poging heeft gedaan om de technologische middelen in zijn team tegen te gaan. “Natuurlijk, ik ben net als iedereen. Als ik dat niet was, was ik een idioot en zou ik achterblijven. Maar ik wil zeggen dat hierover moet worden nagedacht – wat nooit gaat gebeuren, omdat de UCI hier niet het voortouw in neemt. Er is druk van verschillende kanten, en van ploegen die de koers onder controle willen houden. We hebben weer wat meer spontaniteit nodig.”