Maciej Bodnar probeert te verrassen in waaierrit: “Het zorgde voor spektakel”

Maciej Bodnar speelde een prominente rol in de finale van de eerste rit-in-lijn van de Tour de La Provence. De Poolse hardrijder probeerde met een aanval op zeven kilometer van de finish een gooi te doen naar de etappezege, maar werd op anderhalve kilometer van de finish teruggefloten door de eerste groep.

Toen het op 80 kilometer van de aankomst op de kant ging in de rit van Istres naar Les Saintes Maries de la Mer, zat Bodnar samen met zijn kopman bij TotalEnergies, Pierre Latour, aan de goede kant van de breuk. De voorste groep draaide goed rond en mocht gaan rijden voor de etappezege. Met Elia Viviani als snelle man vooraan, was het voor de niet-sprinters zaak om te proberen weg te rijden.

Op zeven kilometer van de finish viel Bodnar aan. “Pierre zei me ‘Als je wilt gaan, ga!’ Ik wilde eigenlijk niet, maar ik zag een gat achter me dus ik dacht oké, ik heb de wind in de rug, ik moet het proberen”, blikte de Pool na de aankomst terug. “Ik probeerde het, maar de groep haalde me in met nog 1,5 kilometer te gaan. Het was een goede ervaring en zorgde voor spektakel. Ik wilde iets doen voor de ploeg.”

Het doel van de etappe was vooral kopman Latour beschermen, vertelde hij. “De hele ploeg heeft dat goed gedaan. De andere jongens hebben in het begin veel gewerkt en ik daarna. Pierre kwam in dezelfde tijd als de winnaar binnen, we zitten in een goede positie voor de laatste ritten.”