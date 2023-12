dinsdag 5 december 2023 om 19:34

Maciej Bodnar (38) houdt het voor bekeken: “De wielersport heeft me veel gegeven”

Maciej Bodnar heeft zijn laatste koers gereden als beroepswielrenner. De Pool heeft op 38-jarige leeftijd besloten om een punt te zetten achter zijn loopbaan. Bodnar kan terugkijken op een profcarrière van bijna zeventien jaar.

In een afscheidspost op X blikt Bodnar terug op zijn wielerloopbaan. “Wielrennen is een wondermooie sport. Het heeft me veel gegeven. Het gaf me de kans om fantastische mensen te ontmoeten en iets van de wereld te zien. Ik leerde door het wielrennen bovendien ook hoeveel ik uit het leven kan halen. Maar de wielersport heeft ook een duistere kant. Weinig sporten eisen zoveel van een atleet. De wielersport is gebaseerd op opofferingen.”

Bodnar begon zijn carrière in 2007 bij de inmiddels verdwenen formatie Liquigas en reed uiteindelijk iets meer dan zeven seizoenen voor deze ploeg. Hij maakte in die jaren deel uit van de winnende Giroploeg (2010) en Tourformatie (2014) en reed bij Liquigas vooral in dienst van kopmannen Vincenzo Nibali Ivan Basso en Peter Sagan. Hij volgde die laatste daarna naar Tinkoff-Saxo, BORA-hansgrohe en tot slot TotalEnergies.

De carrière van de Pool stond vooral in het teken van anderen, maar Bodnar cijferde zich altijd met plezier weg. “Ik ben heel mijn carrière een knecht gebleven, een gregario. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik met en voor de beste renners heb gereden. Alberto Contador, Ivan Basso en Vincenzo Nibali, maar vooral Peter Sagan. Maar hen niet alleen. Het team bestaat niet enkel uit grote namen. Ik heb alle renners geholpen alsof ze wereldkampioen waren.”

Dziękuję , thank you ❤️ pic.twitter.com/0bntBw1obx — Maciej Bodnar (@maciejbodnar) December 5, 2023

“Ik ben enorm trots dat ik deel mocht uitmaken van het Poolse team, dat met Michal Kwiatkowski wereldkampioen werd in Ponferrada. En van het team dat brons wist te pakken in de Olympische wegwedstrijd in Rio de Janeiro, met dank aan Rafal Majka. Dank aan iedereen en aan de fans voor de steun. Ik moet mijn familie tot slot in het bijzonder bedanken, op wie ik altijd kon rekenen. Ze waren er in goede en slechte tijden. Het is nu tijd voor hen.”

Gloriedag in de Tour

Bodnar reed de afgelopen zeventien jaar dus vooral in dienst van anderen, maar toch prijken er op zijn palmares twaalf profoverwinningen. Als tijdrijder pur sang boekte hij zijn meeste zeges tegen de klok. Zo werd hij liefst acht keer Pools kampioen in het tijdrijden, maar zijn grootste triomf boekte hij ontegenzeglijk in 2017. Dat jaar won hij namelijk de twintigste etappe in de Tour de France, een tijdrit van 22,5 kilometer met start en finish in het Stade de Vélodrome van Marseille.