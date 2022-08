Machtsgreep Frederico Figueiredo op Miranda do Corvo in Volta a Portugal

Frederico Figueiredo heeft een dubbelslag geslagen in de vijfde etappe van de Volta a Portugal. De 31-jarige Portugees van Glassdrive Q8 Anicolor kwam in de bergetappe met finish op Miranda do Corvo (9,9 km aan 8,2%) solo over de finish.

De eerste achtervolgende groep volgde op 37 seconden, waardoor Figueiredo naast de ritzege ook de leiderstrui pakt. Die leiderstrui neemt Figueiredo over van zijn Uruguaanse ploeggenoot Mauricio Moreira, die in dat achtervolgende groepje als vierde over de finish kwam. Henrique Casimiro (Efapel) en Luis Fernandes (Radio Popular-Paredes-Boavista) eindigden voor hem als tweede en derde.

Voor aanvang van de vijfde etappe was het verschil tussen Moreira en Figueiredo 30 seconden, maar dat is nu dus omgebogen in een voorsprong van zeven voor de Portugees van de Glassdrive-ploeg. Luis Fernandes is nu derde op 38 seconden van de nieuwe klassementsleider. Daarachter zijn de verschillen al immens; nummer vier is Antonio Carvalho (ook van Glassdrive Q8 Anicolor) op 2.19 minuut.

De Ronde van Portugal, die dinsdag een rustdag kende, duurt nog tot en met maandag 15 augustus.