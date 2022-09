Machtsgreep Annemiek van Vleuten in Vuelta: “Ik had de ploeg echt nodig”

Annemiek van Vleuten bedankt haar ploeggenotes van Movistar na de dubbelslag in de Ceratizit Challenge, de Vuelta voor vrouwen. De Nederlandse kopvrouw soleerde in de lastige bergrit naar de zege en de leiderstrui. “Maar het was echt goed teamwork”, blikt ze terug op haar overiwnning.

“En dat maakt het extra speciaal. We maakten het lastig op de derde klim en hebben de aanval zo samen opgezet”, aldus Van Vleuten. “Het is een korte etappe, dan weet ik dat het zwaar gemaakt moet worden. Daar had ik de ploeg echt voor nodig. We hebben samen besloten om dat vanaf de derde klim te doen. Daardoor was iedereen al aan het afzien voordat ik aanviel.”

Toch was Van Vleuten alles behalve zeker van haar vorm. “Ik had geen idee na de Tour. Ik was even vrij en ben daarna weer gaan trainen. Ook ben ik net pas terug van een hoogtestage”, geeft ze aan. “Het is ook pas de tweede dag van de Vuelta. Dat is anders dan in de Tour, toen ik mijn aanval plaatste op de zevende dag. Nu is iedereen nog fris. Dit was de zwaarste rit, maar het is nog niet over tot Madrid. In de vierde rit kan de wind nog een rol spelen, bijvoorbeeld.”

In het algemeen klassement heeft Van Vleuten nu een voorsprong van 1.55 minuut op Elisa Longo Borghini. Demi Vollering is derde op 2.24 minuut.