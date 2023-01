Maatregelen tegen middelvingers in de cross: “Wij vinden dit respectloos gedrag niet kunnen”

Wout van Aert en Mathieu van der Poel vochten deze crosswinter al verschillende duels uit, zoals in de Wereldbeker Gavere en Superprestige Diegem. In beide crossen waren er echter toeschouwers die hun middelvinger opstaken naar Van der Poel. Inmiddels worden er maatregelen genomen tegen dit gedrag, vertelt Christophe Impens van organisator Golazo aan Het Laatste Nieuws.

“Ook al gaat het slechts om tien tot twintig individuen op een totaal van 15.000 man, wij vinden dit respectloos gedrag niet kunnen. Dit moet dan ook zo snel mogelijk uit de sport”, aldus Impens. “Het is dankzij de hoofdrolspelers dat er zo veel mensen enthousiast zijn over de cross, we moeten hen net beiden bedanken dat ze zulk spektakel leveren. Als een van die twee zou zeggen: ‘Ik ben dat gedrag van sommige supporters beu en kom niet meer’, dat zou een drama zijn.”

Golazo is om die reden een sensibiliseringscampagne gestart. “Een stadionverbod zoals in voetbal kunnen we niet opleggen, maar in Loenhout hebben we onze publieksomroeper vanaf het middaguur stelselmatig laten zeggen: ‘Houd het sportief’ en ‘Toon respect voor iedereen’. We zullen dat ook tijdens de cross van Herentals herhalen.” De X2O Trofee Herentals, die dinsdagmiddag verreden wordt, is de thuiscross van Wout van Aert. “We zullen de fans sensibiliseren om voor iedereen respect te tonen.”

“Wie zich tot zulk gedrag verlaagt, is een pipo”

Oud-veldrijder Niels Albert, tegenwoordig analist voor HLN, denkt dat er nog meer maatregelen genomen kunnen worden. “In Diegem op weg naar de zandbak stond het publiek in de nek van de renners te hijgen. Als het zo blijft, zullen wat meer hekkens moeten worden geplaatst.”

Albert heeft geen goed woord over voor supporters die hun middelvinger opsteken naar een van de renners. “Wie zich tot zulk gedrag verlaagt, is een pipo. Diegene die in Diegem zijn middelvinger heeft opgestoken, zal ’s anderendaags, wanneer hij de tv-beelden terugzag, van schaamte wel onder de grond zijn gekropen.”