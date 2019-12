Maarten Wynants overdenkt zijn toekomst: “Eerst met Wout een Monument winnen” zaterdag 21 december 2019 om 10:17

Neemt Maarten Wynants na zijn carrière plaats in de ploegauto? De Limburger blijft nog zeker een jaar in het peloton actief, maar denkt wel nu al na over zijn toekomst. “Het zou kunnen dat ik ploegleider word.”

Wynants heeft al aftastende gesprekken gevoerd over een mogelijk ploegleiderschap. Maar nog niet concreet, voegt hij eraan toe. “In Noorwegen zat ik tijdens de Hammer Series al een keer in de ploegauto tijdens de tijdrit. Ik was één keer ploegleider en we hebben meteen gewonnen”, lachte hij bij Sporza tijdens de ploegpresentatie van Jumbo-Visma.

“Maar het is moeilijk om nu al te veel met je toekomst na het wielrennen bezig te zijn. Na Roubaix kunnen we nog eens een evaluatie maken. Eerst wil ik nog met Wout (van Aert) een Monument winnen.” Een kleine drie maanden geleden werd bekend dat Wynants Jumbo-Visma nog zeker een seizoen trouw blijft in de rol van wegkapitein.