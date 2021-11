Maarten Tjallingii komt sportieve staf van BEAT Cycling versterken

Maarten Tjallingii zal vanaf komend seizoen deel uitmaken van de sportieve staf van BEAT Cycling. De voormalig profwielrenner, die derde werd in Parijs-Roubaix van 2011, gaat zich binnen de staf richten op zowel team- als persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens zijn bijna twintig jaar lange profcarrière en daarna als trainer en coach op het gebied van persoonlijke en teamontwikkeling, heeft Tjallingii de nodige ervaring op mogen doen. Die ervaring zal hij nu overbrengen binnen BEAT Cycling. “Wielrennen is een individuele teamsport en dat wil zeggen dat het individu centraal staat als het gaat over de teamprestatie. De kettingreactie vindt plaats door de teamspirit. Het is super belangrijk om samen het maximale uit de ploeg te halen”, laat Tjallingii weten in een persbericht.

Kennis en kunde

Met de begeleiding die Tjallingii (44) aan de ploeg zal bieden, bouwt de formatie verder aan een stabiele basis voor groei en ontwikkeling. “Samen met Maarten hebben we een programma ontwikkeld waarin we het team ook persoonlijk gaan begeleiden”, licht teammanager Geert Broekhuizen toe over de nieuwste versterking van de staf. “Een groot deel van presteren op de fiets is afhankelijk van mentale welzijn en juist daarmee zal Maarten de renners en het team gaan helpen.”

Eerder dit jaar ging de oud-renner van Skil-Shimano en Rabobank al mee met de wegploeg op ‘Gravel Camp’, ter voorbereiding op koersen zoals Tro-Bro Léon, Antwerp Port Epic en Dwars door het Hageland. Tijdens het Gravel Camp heeft hij zijn ervaring al mogen delen met de renners. “De kennis en kunde die Maarten heeft, gaan we niet alleen delen met onze renners en staf in de ploeg”, vertelt Broekhuizen. We zijn erg blij om Maarten toe te voegen aan onze organisatie.”