woensdag 13 december 2023 om 08:15

Maakt Thibau Nys zijn groterondedebuut in Giro d’Italia van 2024?

Thibau Nys is nu nog volop bezig met zijn crosscampagne, maar het wegseizoen 2024 laat ook niet lang meer op zich wachten. Al duurt het nog wel even voordat we de 21-jarige Belg weer in actie zullen zien op de weg.

Dat heeft Nys vanuit het Spaanse Calpe, waar hij op trainingsstage is met zijn ploeggenoten van Lidl-Trek, laten weten aan Het Laatste Nieuws. De jonge renner begint zijn wegcampagne – na een hoogtestage – pas in april met de Ronde van Romandië (23-28-april). En verder? “Ik volg de voorbereiding van onze Girokern.”

Girodebuut? “Op voorwaarde dat ik er 100% klaar voor ben”

Maar of hij in 2024 ook daadwerkelijk zijn groterondedebuut maakt in de Giro d’Italia (4-26 mei), dat is nog maar de vraag. “Dat hoeft wat mij betreft ook niet per se. Als ik het doe, dan enkel op voorwaarde dat ik er 100% klaar voor ben, de ploeg kan helpen en misschien zelf hier en daar een resultaat kan rijden. Niet louter ‘om bij te leren’.”

Ook de Ronde van Zwitserland (9-18 juni) en de Tour of Norway (8-11 augustus) staan al op zijn voorlopige programma. Nys wist zich het afgelopen wegseizoen meerdere keren in de kijker te rijden. De beloftevolle renner boekte als neoprof in de GP Kanton Aargau en de Tour of Norway al zijn eerste twee profoverwinningen op de weg.