Luxemburg: Diego Ulissi stelt eindwinst veilig, Kron wint slotetappe zaterdag 19 september 2020 om 14:14

Diego Ulissi heeft de 80e Ronde van Luxemburg achter zijn naam gezet. In de slotrit over onder meer de Pabeierbierg stelde de Italiaan van UAE Emirates de eindzege veilig door in een sprint met zeven man tweede te worden achter Andreas Kron.

De slotetappe begon in Mersch, het middelpunt van het land, en ging dan kloksgewijs door de kantons Redange, Wiltz, Clervaux en Diekirch terug naar Mersch en richting de streep in Luxemburg-stad. Het ging de hele dag op-en-neer over de Côte de Doncols, de klim van Bockholtz en de steile klim naar Bourscheid. De ronde viel in een definitieve plooi op de drie slotronden in Luxemburg-stad met daarin de scherprechter de Pabeierbierg.

Twaalf renners rijden weg

Vanuit de start werd meteen aangevallen. Uiteindelijk ontstond een ontsnapping met daarin de AG2R-ploeggenoten Tony Gallopin en Lawrence Naesen, Mark Cavendish, Miles Scotson, Dylan Sunderland, Baptiste Planckaert, Jon Irisarri, Xandro Meurisse, Evaldas Šiškevičius, het Riwal-duo Lucas Eriksson en James Shaw en Laurent Pichon. In het peloton werd de controle genomen door de UAE-ploegmaats van leider Diego Ulissi.

Op zeventig kilometer van de streep gingen enkele renners in de tegenaanval. Net op het moment dat die groep vooraan aansloot, reed Meurisse weg uit de kopgroep. De renner van Circus-Wanty Gobert was een tijdje de enige koploper. Het peloton werd intussen opgeschrikt door een valpartij die werd veroorzaakt door een vrachtwagen, die op het parcours was terechtgekomen. Het was niet de eerste keer dat de veiligheid in de meerdaagse in het geding kwam.

Meurisse kwam als eerste boven op de steile klim naar Bourscheid, maar werd op 49 kilometer van de streep bijgehaald door de groep, waaruit hij even daarvoor was vertrokken. Daarna begon het peloton het tempo op te schroeven, waardoor de tijdsverschillen kleiner werden. Uiteindelijk bleek Gallopin de sterkste vooraan, tot hij op 28 kilometer van de aankomst werd ingelopen door Alfred Wright en John Degenkolb.

Buitrago vergist zich en juicht

Met een klein gaatje begonnen zij aan de drie slotronden door Luxemburg-stad. Vlak voor de klim van de Pabeierbierg ging de Luxemburgse kampioen Kevin Geniets op jacht naar de koplopers en op 11,2 kilometer van de streep haakte hij zijn wagonnetje aan. Het peloton was echter niet ver en nog voor de top kwam alles weer samen. Een uitgedunde groep begon dan aan de voorlaatste ronde.

Daarin zetten Mauro Schmid (zevende in het klassement), Andreas Kron (tiende), François Bidard en Tosh Van der Sande de tegenstand onder druk. Maar weer op de Pabeierbierg kwam alles bij elkaar. De volgende aanvallen kwamen van Santiago Buitrago en Clément Champoussin. Buitrago kwam als eerste over de streep en stak zijn handen in de lucht, de jonge Colombiaan had zich evenwel misrekend en moest nóg een ronde!

Champoussin stak de perplexe Bahrain-renner voorbij en nam een gaatje in de slotomloop. Daarin kon Kron, die even daarvoor ook al aanviel, de oversteek maken naar de Franse koploper. Op de laatste passage van de Pabeierbierg ontplofte de koers. Jan Bakelants, zesde in het klassement, versnelde uit het peloton, terwijl Champoussin volle bak omhoog reed. Daarachter reageerde ook Ulissi en reden de favorieten weer op een zakdoek.

Kron sprint naar de etappezege

Uiteindelijk werd met zeven man gesprint om de laatste etappezege. Markus Hoelgaard zette als eerste aan en nam wat afstand van Ulissi en Kron. Ulissi kwam daarop uit het wiel van de Noor en leek even te gaan winnen. Kron had echter nog wat energie over om de Italiaan voorbij te steken en pakte de overwinning. Voor de jonge Deen, die de komende twee seizoenen voor Lotto Soudal rijdt, was het zijn eerste profzege.

Ulissi volgde op de erelijst Jesús Herrada op als eindwinnaar in de Ronde van Luxemburg. Hij werd de vijfde Italiaanse titelhouder en trad in de voetsporen van zijn landgenoten Davide Boifava in ’69, Alberto Elli in ’96 en ’00, Matteo Carrara in ’10 en Andrea Pasqualon in ’18.