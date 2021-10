Lutsenko, Van der Hoorn en Felline doen mee aan Serenissima Gravel

Vandaag staat in de Italiaanse regio Veneto de eerste editie van de Serenissima Gravel op het programma, aangekondigd als de ‘allereerste echte gravelkoers voor wielerprofs’. De 126,8 kilometer lange wedstrijd is officieel geen UCI-koers, maar kan wel rekenen op de aanwezigheid van enkele profploegen.

De Serenissima Gravel komt uit de koker van oud-prof Filippo Pozzato, die zich inmiddels heeft gestort op het organiseren van wielerwedstrijden. Het zijn drukke weken voor Pozzato, aangezien hij ook verantwoordelijk is voor de organisatie van de Giro del Veneto (afgelopen woensdag) en de Veneto Classic van aankomende zondag. Maar vandaag is het eerst tijd voor de allereerste uitgave van de Serenissima Gravel.

Het gaat om de eerste echte gravelkoers voor wielerprofs over een afstand van 126,8 km, waarvan bijna negentig kilometer over onverharde wegen. Pozzato was lange tijd in gesprek met Peter Sagan om deel te nemen aan de wedstrijd, maar de Slowaak kreeg uiteindelijk geen toestemming van zijn ploeg BORA-hansgrohe.

De volgende renners staan wel aan de start van de gravelkoers: Alexey Lutsenko, Taco van der Hoorn, Fabio Felline, Samuele Battistella, Nathan Haas, Fernando Barceló, Riccardo Minali, Boy van Poppel, Kévin Van Melsen, Filippo Fiorelli en Marco Frapporti. Het peloton bestaat uit 37 renners, verdeeld over elf ploegen. Astana-Premier Tech, Qhubeka NextHash, Intermarché-Wanty-Gobert, Cofidis en Vini Zabù zijn de bekendste formaties.

De renners beginnen om 12.40 uur in Lido di Jesolo en finishen tussen 15.58 en 16.33 uur in Piazzola sul Brenta. De koers is, ondanks inspanningen van Pozzato, niet live te zien.