Lutsenko boekt welkome zege voor Astana: “Geeft motivatie voor de volgende doelen”

Alexey Lutsenko won zondag de Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa. Daar was hij vanzelfsprekend zeer blij mee. “Het geeft veel motivatie richting de volgende doelen”, zegt de Kazach op de site van zijn ploeg.

Voor die ploeg, Astana Qazaqstan, was het een welkome zege. Behoudens enkele nationale titels, won het WorldTeam niets meer sinds 28 mei, toen Mark Cavendish de slotrit van de Giro d’Italia op zijn naam schreef. “Het is een belangrijk en verdiend resultaat voor het team”, zei Lutsenko na zijn zege in het Circuito de Getxo.

“Het was een goede dag voor ons. We waren vanaf de start gefocust, we hadden veel moraal. Uiteindelijk heeft ons werk zich uitbetaald. Ik wil mijn ploeggenoten bedanken voor hun geweldige steun en absoluut fantastische werk gedurende de dag, met name in de finale. Yevgeniy Fedorov en Simone Velasco waren ongelofelijk!”

Lutsenko zat, samen met Fedorov en Velasco, in een kopgroep van zeven. Op de voorlaatste klim wist de 30-jarige renner bij zijn medevluchters weg te rijden. In de daaropvolgende afdaling reed hij echter verkeerd. “Gelukkig kon ik snel weer terugkeren op de juiste weg en had ik nog een paar seconden op de achtervolgers. Ik bleef hard doorduwen om mijn tempo en het gat te behouden, terwijl Simone Velasco geweldig werk deed achter me. Hij reageerde op alle aanvallen van onze rivalen. Alles pakte goed uit en ik won.”

