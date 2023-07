Alexey Lutsenko rijdt verkeerd in finale Circuito de Getxo, maar soleert toch naar zege

Alexey Lutsenko heeft het Circuito de Getxo gewonnen. De Kazachse renner soleerde naar de zege, ondanks dat hij fout reed in de afdaling van de Alto de Pike. Tony Gallopin en Simone Velasco eindigden als tweede en derde.

Een dag na de Clásica San Sebastián stond met het Circuito de Getxo de volgende Baskische eendagskoers op het programma. Een interessante wedstrijd, gezien het aantrekkelijke deelnemersveld met onder meer Juan Ayuso, Ide Schelling, Marc Hirschi, Alexey Lutsenko en Thibau Nys en gezien de slotfase van de wedstrijd. De Alto de Pike, die we nog kennen uit de Tour de France begin deze maand, was in die laatste kilometers het sleutelpunt in de wedstrijd.

Al vroeg na de start in Bilbao rommelde het in koers. We zagen meerdere vluchtpogingen, die allemaal werden geneutraliseerd. Toen vervolgens toppers als Aleksandr Vlasov, Alexey Lutsenko en Ion Izagirre wegreden samen met Frederik Wandahl, Mattéo Vercher, Mathias Vacek, Azparren, Thomas Bonnet, Yevgeniy Fedorov, was het opnieuw alle hens aan dek in het peloton, dat de groep niet zomaar liet begaan.

Beslissing op Alto de Pike

Na een groot gevecht slaagde Lutsenko erin om definitief in de vlucht te geraken. Ditmaal met ploegmaten Simone Velasco en weer Fedorov. Tomas Skujins, Tony Gallopin, Eduard Prades en Matteo Trentin slaagden er ook in om hun karretje aan te haken bij deze Astana-coupe. Trentin probeerde het vervolgens even solo, maar hij werd al snel weer bijgebeend. Het zorgde er wel voor dat Fedorov moest afhaken.

Daarna was het wachten op de Alto de Pike (2,1 km aan 9,3%). Lutsenko ontbond op die steile heuvel zijn duivels. Niemand kon de Kazachse kampioen volgen. Skujins, Gallopin, Prades en Velasco trokken in de achtervolging, Trentin moest nog wat meer terrein prijsgeven. Op de top van de Alto de Pike had Lutsenko een twintigtal seconden voorsprong.

Lutsenko rijdt verkeerd, maar wint toch

Lutsenko leek alles onder controle te hebben, maar op een dikke tien kilometer van de streep ging het mis. De renner van Astana Qazaqstan reed verkeerd in de afdaling, waardoor de achtervolgers bijzonder dicht kwamen. De achtervolgers kwamen nét niet aan het achterwiel van Lutsenko, waarna hij besloot om nog een keer door te trekken.

Spanning was er daarna niet meer. Lutsenko was duidelijk de sterkste van de dag en bleef uitlopen. Voor de Kazach was het zijn vijfde zege van het seizoen, als we zijn eindzege in de Ronde van Sicilië meerekenen. Voor de laatste heuvel reed Gallopin nog weg van de achtervolgers, waardoor hij beslag legde op plek twee. Velasco maakte het feestje voor Astana Qazaqstan compleet en werd derde.