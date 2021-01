Luke Verburg gaat verder als eenmansformatie

Luke Verburg vervolgt zijn carrière bij 2moso CT, een eenmansformatie die speciaal voor hem is opgestart. De 19-jarige veldrijder moest vertrekken bij Pauwels Sauzen-Bingoal, maar met behulp van eigen sponsoren kan hij zijn carrière voortzetten.

Verburg werd in 2017 in Sint-Michielsgestel Nederlands kampioen veldrijden bij de nieuwelingen. Hoewel hij bij Pauwel Sauzen-Bingoal beschikte over een doorlopende overeenkomst, besloot de ploeg gebruik te maken van een clausule in zijn contract en na een evaluatie afscheid van hem te nemen.

Met hulp van zijn werkgever 2moso (in de Benelux distributeur van onder meer Wahoo) werd vervolgens werk gemaakt van een eigen ploeg. Bliz Eyewear, Doltcini, Wrap my Bike, FFWD en 226ERS sloten zich aan bij het project, waarna 2moso CT het levenslicht zag.

De eerste keer dat Verburg in zijn nieuwe tricot te bewonderen is, is tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Hulst op zondag 3 januari. Naast veldritten zal hij de komende periode ook deelnemen aan een aantal mountainbike wedstrijden. Hij richt zich op het NK voor beloften, al is het nog de vraag of en wanneer dit plaats kan vinden.