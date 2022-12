Luke Verburg en Bodi del Grosso verlengen bij ABLOC CT

Luke Verburg en Bodi del Grosso zullen ook volgend jaar uitkomen voor ABLOC CT. De twee Nederlanders hebben hun aflopende contract bij de continentale formatie met een jaar verlengd tot eind 2023.

De 21-jarige Verburg zal ABLOC CT ook in het nieuwe jaar vertegenwoordigen op de weg. De Nederlander maakte eind 2021 de overstap van Westland Wil Vooruit naar de formatie van Paul Tabak. Verburg kwam deze winter – met zijn eigen eenmansformatie 2Moso CT – al zestien keer in actie in het veld en reed naar het podium in enkele kleinere Spaanse crossen. Ook was hij tiende in de Nacht van Woerden.

Op de weg werd Verburg dit jaar onder meer achtste op het NK voor beloften, veertiende in de Wim Hendriks Trofree en de Stadsprijs Geraardsbergen en vijftiende in de Memorial Philippe Van Coningsloo.

De 21-jarige Bodi del Grosso, de oudere broer van Tibor del Grosso, komt ook in actie als veldrijder en wegwielrenner. Hij reed de voorbije maanden enkele manches in de Toi Toi Cup, een Tsjechisch veldritklassement, de GP Oisterwijk en bij de beloften de X2O Trofee van Kortrijk.