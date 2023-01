Luke Plapp volgt zichzelf op als Australisch wegkampioen

Luke Plapp mag zich nog een jaar Australisch kampioen op de weg noemen. De 22-jarige renner van INEOS Grenadiers kwam in Buninyong met beperkte voorsprong als eerste over de finish. Plapp werd op het podium geflankeerd door twee ervaren mannen: Simon Clarke veroverde de zilveren medaille, Michael Matthews was goed voor brons.

De beste wielrenners uit Australië streden vandaag om de nationale titels op de weg. In en rond Buninyong kregen ze een zeer lastige wedstrijd voorgeschoteld, met onderweg veel klimwerk en een slordige 3.000 hoogtemeters. Caleb Ewan, voor de start een van de publiekstrekkers, was dan ook op zijn hoede. “Het parcours is wel behoorlijk zwaar, maar als ik een goede dag heb, kan ik meedoen voor de winst.”

De sprinter kwam alleen niet echt in het stuk voor: daarvoor werd er te hard gekoerst door de betere klimmers. In de eerste koersuren bleef de camera vooral bij een kopgroep van vijf renners, maar deze vlucht wist het niet uit te zingen tot het einde. Met nog goed vijftig kilometer te gaan, volgden de eerste serieuze versnellingen in het peloton. Zo probeerden Simon Clarke, Lucas Hamilton en titelverdediger Luke Plapp de oversteek te maken.

“Pure class from Luke Plapp!” It’s the second straight National Road Race title for Luke Plapp after a brilliant ride in Ballarat. pic.twitter.com/jpoyDCg8xv — SBS Sport (@SBSSportau) January 8, 2023

Door deze demarrages vond er wel een natuurlijke selectie plaats en ontstond er een achtervolgende elitegroep met daarin heel wat toprenners. James Whelan en vroege vluchters Tristan Saunders, Drew Morey, Brendan Johnston reden bij het aansnijden van de laatste ronde nog altijd op kop, maar met nog goed tien kilometer te gaan bleek een hergroepering onvermijdelijk. Onder meer Plapp, Matthews en Clarke wisten de sprong te maken naar de kopgroep.

Het bleek de aanzet tot een zinderende finale, waarin verschillende renners probeerden er vanonder te muizen. Zo trok een bedrijvige Matthews meerdere keren ten strijde, maar werd hij telkens weer bij de lurven gegrepen. Plapp hield zich dan weer afzijdig in de laatste kilometers, om met nog twee kilometer te gaan verschroeiend uit te halen. De beloftevolle allrounder sprong weg en wist vervolgens in tijdritmodus naar een nieuwe Australische titel te soleren.

Brodie Chapman zegeviert bij de vrouwen

Bij de vrouwen is Brodie Chapman de nieuwe kampioene. De 31-jarige renster van Trek-Segafredo had aan één splijtende demarrage in de slotronde genoeg om de titel binnen te slepen. Grace Brown won, een halve minuut na de glorieuze binnenkomst van Chapman, de sprint van de achtervolgsters. Amanda Spratt maakte het feestje voor Trek-Segafredo compleet door naar een derde plaats en de bronzen medaille te sprinten.