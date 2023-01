Luke Plapp vol ongeloof na nieuwe nationale titel: “Ging totaal anders dan vorig jaar”

Luke Plapp won zondag voor de tweede keer op rij het Australisch kampioenschap op de weg. Net als vorig jaar soleerde het toptalent naar de zege, maar voor de rest vallen de twee zeges niet vergelijken, zei de winnaar in een reactie op de site van INEOS Grenadiers. “Het ging totaal anders dan vorig jaar”, aldus de 22-jarige renner.

“Ik kan het niet geloven, ik heb er serieus geen woorden voor”, begon de Australiër, die op anderhalve kilometer van de streep – met een aanval van achteruit – wegreed uit een elitegroepje met onder anderen Simon Clarke (tweede) en Michael Matthews (derde). In 2022 zegevierde Plapp na een veel langere solo. “Ik heb het hele jaar proberen te bedenken hoe ik zou kunnen winnen. Maar nu heb ik eerlijk gezegd geen woorden voor wat er gebeurd is.”

Naast Matthews en Clarke, stonden dit jaar ook andere toppers als Caleb Ewan, Ben O’Connor en Jay Vine aan het vertrek. “Er miste dit keer eigenlijk niemand. Het is geweldig om hier zo’n koers te hebben. Ik was bijna jaloers op degenen die langs de kant stonden te kijken, omdat het zo’n geweldig deelnemersveld was. Ik wist niet echt hoe ik het moest spelen vandaag, ik probeerde gewoon mijn moment af te wachten. Wat er gebeurde in de laatste ronde, weet ik niet. Ik kan niet geloven dat het me gelukt is.”

“Aparte koers”

Plapp voelde zich de hele koers al goed, vertelt hij. “Vanuit het vertrek reed er een gevaarlijke groep weg die ik, Beno (Ben O’Connor, red.) en Clarkey (Simon Clarke, red.) misten. We keken elkaar aan, zeiden dat we all in moesten gaan en reden één klim heel hard omhoog om alles terug te brengen. Dat hield ons in de wedstrijd.”

“Daarna ging het allemaal wat rustiger. Het werd echt een aparte koers. Er werd behoorlijk defensief gereden en het tempo lag niet superhoog, als je kijkt naar de renners die aan de start stonden. Maar in de laatste ronde… Ik weet nog steeds niet wat er gebeurde, ik kan het niet geloven!”

Tour Down Under

Op 17 januari zal Plapp – nog steeds in de trui van Australisch kampioen – aan de start staan van de Santos Tour Down Under. “Ik kan niet wachten om daar heen te gaan. Om deze trui te behouden, om deze trui te behouden, en te koersen.”