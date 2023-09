dinsdag 26 september 2023 om 12:17

‘Luke Plapp op weg naar Jayco AlUla ondanks doorlopend contract bij INEOS Grenadiers’

Luke Plapp is dichtbij een overstap naar Jayco AlUla. Dat meldt Global Cycling Network (GCN) op basis van bronnen. De 22-jarige Australiër heeft nog een contract tot eind 2024 bij INEOS Grenadiers, maar zowel de renner als de ploeg zouden bereid zijn om die verbintenis te verbreken. De onderhandelingen zijn volgens GCN in een afrondende fase.

Plapp liep eind 2021 stage bij INEOS Grenadiers en sloot zich in 2022 definitief aan bij het WorldTeam. In zijn eerste seizoen voor de Britse ploeg werd hij Australisch kampioen op de weg. Dit jaar prolongeerde hij die nationale titel en eindigde hij als tweede in de UAE Tour, achter Remco Evenepoel. Daarna bleven de grote prestaties uit voor Plapp.