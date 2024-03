zondag 3 maart 2024 om 11:20

Łukasz Wiśniowski vindt toch nog onderdak bij WorldTeam

Łukasz Wiśniowski kan zijn carrière dan toch voortzetten. De 32-jarige Pool, die de voorbije seizoenen uitkwam voor EF Education-EasyPost, heeft na een lange zoektocht een contract getekend bij Bahrain Victorious.

Wiśniowski heeft zijn krabbel gezet onder een eenjarige verbintenis. De ervaren renner zal bij zijn nieuwe ploeg worden uitgespeeld in de (voorjaars)klassiekers, maar Bahrain Victorious ziet voor hem ook een belangrijke rol weggelegd in de sprinttrein.

“Ik ben blij om me bij dit team aan te sluiten”, reageert Wisniowski. “Ik hou echt van de manier waarop Bahrain Victorious koerst. Ik hoop van dienst te kunnen zijn in de klassiekers en in de lead-out voor de sprinters binnen de ploeg. Het is een spannende, nieuwe uitdaging. Ik kijk ernaar uit om al mijn ploeggenoten en de stafleden te ontmoeten.”

Ervaring

Wiśniowski maakte in 2015 zijn profdebuut voor het toenmalige Etixx-Quick Step. Na twee seizoenen onder de vleugels van Patrick Lefevere vertrok de Pool naar Team Sky (2017-2018). Daarna reed hij voor CCC (2019-2020), Team Qhubeka ASSOS (2021) en dus EF Education-EasyPost (2022-2023). Op zijn erelijst prijken nog geen profoverwinningen, maar Wiśniowski werd al wel eens tweede in de Omloop Het Nieuwsblad.