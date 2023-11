woensdag 22 november 2023 om 11:00

Luister nu de RIDE Magazine Live podcast met Bram Tankink en Rob Ruijgh

Podcast In het Limburgse Beek is op dinsdag 21 november de nieuwe uitgave van RIDE Magazine feestelijk gepresenteerd. We waren te gast bij herenmode-winkel OFM., waar 80 wielerliefhebbers uitgenodigd waren voor een gezellig wielercafé. Samen met Bram Tankink en Rob Ruijgh passeerden tal van interessante onderwerpen de revue. Het Wielercafé is nu ook terug te luisteren als podcast!

Beluister de RIDE Magazine Live-podcast nu hier:

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed