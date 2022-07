Luis Léon Sánchez zorgt bijna voor verrassing: “Vijf jaar geleden meer explosiviteit”

Luis Léon Sánchez strandde vandaag op een derde plaats in de tiende etappe van de Tour de France. De Spaanse ancien leek even solo op weg naar de overwinning, maar kreeg toch nog gezelschap van zijn medevluchters. “Het wordt steeds moeilijker om te winnen, daar komt dan ook nog eens mijn leeftijd bij.”

“Ik had al krampen toen ze terug bij me kwamen in de absolute finale. Even dacht ik dat ik ging winnen door de informatie die ik kreeg van mijn ploegleiders, maar uiteindelijk waren er andere renners sterker dan ik”, vertelde de renner van Bahrain Victorious aan Marca. In de eindsprint moest de 38-jarige renner het duidelijk afleggen tegen Magnus Cort en Nick Schultz. “Vijf jaar geleden had ik misschien meer explosiviteit gehad.”

Sánchez blijft achter met mixed feelings. “Het is zeker niet slecht, maar de overwinning is wat telt. Het wordt elk jaar moeilijker om te winnen, daar komt dan ook nog eens mijn leeftijd bij. Ik ga het echter blijven proberen, tot het einde”, aldus een strijdvaardige Sánchez.