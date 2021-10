Luis Léon Sánchez en Johan Price-Pejtersen naar Bahrain Victorious

Bahrain Victorious heeft een flinke slag geslagen op de transfermarkt. De WorldTour-formatie uit het Midden-Oosten heeft namelijk Luis Léon Sánchez en Johan Price-Pejtersen aangetrokken voor komend seizoen. Die laatste werd dit jaar zowel Europees- als wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

De 22-jarige Price-Pejtersen kwam dit jaar al uit voor het ProContinentale Uno-X, maar was voornamelijk actief in de beloftencategorie. De jonge Deen staat vooral te boek als een tijdritspecialist. In het Italiaanse Trento werd hij Europees kampioen tegen de klok, om vervolgens in Leuven ook nog de wereldtitel te veroveren. Verder behaalde hij podiumplaatsen in de Tour de l’Avenir en L’Etoile d’Or, twee prestigieuze Franse beloftenkoersen.

“Ik wil allereerst Uno-X, mijn vorige ploeg, bedanken voor de samenwerking. Ik ben hierdoor een betere renner geworden en wist zo mijn doelen te verwezenlijken. Ik vind het echt een eer dat ik nu deel uitmaak van Bahrain Victorious. Ze hebben een ontzettend gaaf project en ik kan niet wachten om me bij de ploeg te voegen. Ik weet zeker dat dit de beste omgeving is om mezelf nog verder te ontwikkelen.”

Jong en oud

Price-Pejtersen staat nog maar aan het begin van zijn carrière, Luis Léon Sánchez heeft daarentegen al heel wat meegemaakt. De ervaren Spanjaard (37) maakt zich op voor zijn negentiende seizoen bij de profs. “Het is prachtig om deel uit te maken van een geweldig team, dat de ambitie heeft om uit te groeien tot een van de beste ploegen ter wereld.” Sánchez won dit jaar, ondanks zijn leeftijd, nog de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika.

Bahrain Victorious wist eerder al de contracten te verlengen van Sonny Colbrelli, Matej Mohorič, Mikel Landa, Pello Bilbao, Hermann Pernsteiner, Rafael Valls, Fred Wright en Yukiya Arashiro. De ploeg nam eerder deze week ook nog afscheid van zes renners: Wout Poels, Kevin Inkelaar, Eros Capecchi, Scott Davies, Marco Haller en Marcel Sieberg.