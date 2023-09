maandag 11 september 2023 om 12:14

Luis Léon Sánchez (39) kondigt afscheid aan: “Mijn familie heeft meer afgezien dan ik”

Luis Léon Sánchez is bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner. Via sociale media heeft de 39-jarige coureur van Astana Qazaqstan Team officieel zijn afscheid aangekondigd.

“Ik vind dit heel moeilijk om te zeggen, maar dit is mijn laatste jaar als profwielrenner”, begint de Spanjaard aan zijn verhaal. “Aan alles komt een einde en dit is het moment om mijn afscheid aan te kondigen. De fiets heeft me naar geweldige plekken gebracht en en ik heb mooie mensen mogen ontmoeten.”

“Het meest dankbaar ben ik mijn vrouw Laura en mijn drie kinderen. Zij hebben mij altijd gesteund. Vanaf nu zijn zij mijn prioriteit. Zij hebben meer afgezien en opgeofferd dan ik de afgelopen jaren.”

Palmares

Sánchez startte zijn carrière in 2004 bij Liberty Seguros en reed sindsdien voor Caisse d’Epargne, Caja Rural-Seguros RGA, Astana en Bahrain Victorious. Sánchez won tijdens zijn carrière onder meer twee keer de Clásica San Sébastian, vier ritten in de Tour de France en Parijs-Nice.

Opvallend genoeg won de Spanjaard nog nooit een rit in de Vuelta a España. Sánchez heeft nog zes etappes om daar verandering in te brengen, aangezien hij momenteel actief is in de Vuelta met zijn team Astana.