Luik-Bastenaken-Luik: schaduwfavoriet Alexey Lutsenko voert Astana Qazaqstan aan

Alexey Lutsenko moet een goede prestatie neerzetten voor Astana Qazaqstan in Luik-Bastenaken-Luik. De Kazach schreef in april de Giro di Sicilia op sterke wijze op zijn naam en werd niet veel later vijfde in de Amstel Gold Race.

Lutsenko zal voor de zesde keer deelnemen aan Luik-Bastenaken-Luik. Zijn vijf eerdere deelnames waren telkens zonder succes. Drie van de vijf keer stapte de klimmer zelfs vroegtijdig af. In 2017 en 2021 reed hij naar een 98ste en 89ste plaats.

De 30-jarige Lutsenko wordt toch gezien als een van de schaduwfavorieten in de Waalse klassieker. In die strijd kan de hij rekenen op onder meer Samuele Battistella, die zich even liet zien in de Waalse Pijl, David de la Cruz en Simone Velasco. Gianni Moscon, die op de voorlopige deelnemerslijst stond, is niet van de partij.

