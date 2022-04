Luik-Bastenaken-Luik Quiz: Speel mee en maak kans op het boek van Julian Alaphilippe

Luik-Bastenaken-Luik is traditioneel de afsluiter van het klassieke voorjaar. De heuvelklassieker heet niet voor niets La Doyenne en dus is de vraag: wat weet jij allemaal van Luik-Bastenaken-Luik? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 24 april 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3 exemplaren van het boek Regenboog van Julian Alaphilippe t.w.v. € 22,50.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Luik-Bastenaken-Luik Quiz 2022 In welk jaar werd de eerste Luik-Bastenaken-Luik verreden? De laatste Nederlandse winnaar van Luik-Bastenaken-Luik is… De laatste Belgische winnaar van Luik-Bastenaken-Luik is… Alejandro Valverde won vier keer Luik-Bastenaken-Luik. De laatste keer was in 2017, maar wanneer won hij voor het eerst? Tussen 1992 en 2018 lag de finish niet in Luik, maar in een naastgelegen plaats. Hoe heet die stad? De editie van 2010 lag meer dan negen jaar lang onder een vergrootglas. Waarom? Op welke Luik-beklimming staat een monument ter ere van Eddy Merckx? In welk jaar werd de eerste vrouwenwedstrijd van Luik-Bastenaken-Luik verreden? Wat is de vaste startplaats van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen? Wie is de enige niet-Nederlandse wielrenster die Luik-Bastenaken-Luik tot nu toe wist te winnen? We rekenen de editie van 2022 niet mee. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.