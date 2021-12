Lucinda Brand zegeviert ook in Heusden-Zolder

Ook de volgende cross in deze volle kerstperiode is gewonnen door Lucinda Brand. Maandag was zij de beste in Heusden-Zolder. Fem van Empel eindigde knap als tweede.



De Superprestige is dit jaar het spannendste regelmatigheidsklassement bij de vrouwen. Na vijf crossen is het verschil tussen nummer een Lucinda Brand en nummer twee Denise Betsema slechts drie punten. Met alleen nog Heusden-Zolder en Gavere in februari voor de boeg, belooft de ontknoping in de Superprestige een spannende te worden. Maar dan wordt het voor Betsema wel tijd om iets te doen aan de dominantie van Brand.

In de openingsronde was de Texelse veldrijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal goed bij de pinken. Na twee rondes had Betsema zelfs even een gaatje te pakken toen zij besloot stevig door te trekken. Kata Blanka Vas, die net als Betsema prima was gestart, meldde zich snel aan het wiel van de Nederlandse.

Annemarie Worst, Fem van Empel, Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker en… Brand waren echter niet ver. Een ronde later besloot de wereldkampioene dan ook een tandje zwaarder te schakelen. Dat veranderde maandag het gezicht van de cross: binnen enkele minuten reden Brand en Van Empel alleen vooruit, met Betsema sleurend op kop van een groepje achtervolgers op een paar tellen.

Brand wint na pittig duel met Van Empel

De groep-Betsema kon de aansluiting niet meer maken. Daardoor mochten Van Empel en Brand om de zege strijden. De wereldkampioene deed een aantal verwoede pogingen om de jonge Nederlander van zich af te schudden, maar slaagde daar niet in. Een lange sprint bleek uiteindelijk toch genoeg om te winnen.

Na Brand en Van Empel maakten Worst, Van Anrooij en Betsema de top-5 compleet. De achterstand van Betsema in de Superprestige is daardoor opgelopen naar zeven punten.

Superprestige Heusden-Zolder

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Fem van Empel

3. Annemarie Worst

4. Shirin van Anrooij

5. Denise Betsema

6. Kata Blanka Vas

7. Inge van der Heijden

8. Manon Bakker

9. Eva Lechner

10. Yara Kastelijn