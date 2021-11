Lucinda Brand zegeviert ook in derde editie Urban Cross

Lucinda Brand heeft zaterdagmiddag de Urban Cross gewonnen. Na bijna vijftig minuten cross toonde de renster van Baloise Trek Lions zich de betere van Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema.



Het fraaie stadsparcours in Kortrijk stond vanmiddag voor de derde keer op het programma van de X2O Badkamers Trofee of voorloper DVV Verzekering Trofee. De eerste twee edities werden een prooi voor Brand, en vandaag zou ze dus ook de derde editie winnen.

De wereldkampioene kende echter niet haar beste start. Vanaf de dertiende positie in de wedstrijd moest ze zich terugvechten naar de kop. Dat lukte haar al in de tweede ronde. Met Alvarado, Betsema, Annemarie Worst, Anna Kay en Marion Norbert Riberolle behoorde zij toen tot de eerste zes veldrijdsters in de koers.

Kay, Riberolle en – toch ook wel verrassend – Worst haakten vlak daarna af voor de zege na een versnelling van Nederlands kampioene Alvarado. Betsema ging vlotjes mee, Brand kon na enkele minuten weer aanhaken.

Een strijd tussen de drie Nederlanders was daarna aanstaande. Brand leek van de drie de sterkste te zijn, ondanks haar mindere begin van de cross. Dat bewees ze uiteindelijk in de laatste ronde. Met een machtige versnelling schudde ze Alvarado en Worst van zich af en won ze voor de derde keer op rij de Urban Cross.

X2O Badkamers Trofee Kortrijk

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Ceylin del Carmen Alvarado

3. Denise Betsema

4. Annemarie Worst

5. Anna Kay

6. Sanne Cant

7. Marion Norbert Riberolle

8. Maghalie Rochette

9. Clara Honsinger

10. Christine Majerus

