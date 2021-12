Lucinda Brand zag Clara Honsinger dichter komen: “Ik had nog wat in de tank”

Lucinda Brand won zondag weer overtuigend in Dendermonde, al moet gezegd worden dat Clara Honsinger nog veel van haar achterstand op de wereldkampioene afsnoepte in de laatste anderhalve ronde. Waar de Amerikaanse na afloop zei dat de cross voor haar eigenlijk vijf minuten langer had moeten duren, is Brand het daar niet mee eens: “Ik had nog wat in de tank.”

“Maar ze kwam wel echt sterk op”, bekent ze na afloop. “Ik had gelukkig een mooie voorsprong, waardoor ik het me kon veroorloven om op safe te rijden. Een cross winnen is nooit makkelijk, ook vandaag niet. Ik had vandaag moeite met het vinden van mijn weg.”

Dat kwam door de chaotische openingsfase, waarin de eerste tien vrouwen dicht bij elkaar bleven. “Dus ik zat in het gedrang en moest geduld hebben om eruit te komen. Later in de wedstrijd kon ik pas de lijnen rijden die ik wilde rijden. Je ziet dan dat de sterksten op het einde naar voren komen”, eindigt ze.