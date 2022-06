Lucinda Brand wint slotetappe en eindklassement Ronde van Zwitserland

Lucinda Brand heeft op de laatste dag de Ronde van Zwitserland volledig naar haar hand gezet. De Nederlandse uit de ploeg van Trek-Segafredo won de slotrit met aankomst bergop in Lantsch en reed Kristen Faulkner, die in de slotfase ten val kwam, uit de gele trui.

Met Geraint Thomas was de winnaar van de Ronde van Zwitserland al een paar dagen bekend en vandaag kwam ook de vrouwenwedstrijd tot een einde. De relatief korte laatste rit tussen Chur en Lantsch ging serieus de hoogte in met eerst de Wolfgangpas (6,3 km aan 6,8%) die de rensters in de richting van Davos voerde. Uiteindelijk wachtte hen de zware slotklim van de Lenzerheidepass (6,3 km aan 8,1), van Tiefencastel naar finishplaats Lantsch (Lenz). Met Kristen Faulkner van Team BikeExchange-Jayco in de leiderstrui werd het peloton rond half drie op gang gebracht.

Canyon-SRAM en Cofidis nemen het initiatief

Canyon-SRAM, de ploeg van nummer vier Pauliena Rooijakkers, en Cofidis (voor nummer negen Clara Koppenburg) namen in het begin van de etappe al het initiatief om de koers hard te maken. Officieel was de klim van de Wolfgangpas 6,3 kilometer lang, maar de weg liep al licht omhoog tot de voet ervan. Door het stevige tempo begon het peloton daar al stevig uit te dunnen in aanloop naar de échte klim. Op de klim probeerde Sina Frei wat te forceren, maar de Zwitserse werd snel weer teruggefloten. Een pelotonnetje van 25 rensters kwam vervolgens over de top.

Vlak na de klim lag een tussensprint, waar wereldkampioene Elisa Balsamo als eerste passeerde. Faulkner pakte de laatste bonificatieseconde en breidde haar voorsprong in het klassement uit tot vijf tellen. Kort na de tussensprint sprongen Victorie Guilman (FDJ), Amber Kraak (Jumbo-Visma), Valerie Demey (Liv Racing Xstra) en Alessandra Keller (Swiss Cycling) weg en zij pakten een halve minuut voorsprong, terwijl Canyon-SRAM zich weer op kop van het peloton zette. Keller was op de tiende plaats, op 2:24 minuten, de best geklasseerde renster van voren.

Terwijl de rensters door de vallei van Davos fietsten, kregen ze te maken met een forse regenbui. Het peloton maakte aanvankelijk geen haast met het terughalen van de vlucht, maar op achttien kilometer van de aankomst kwam alles toch al bij elkaar na een tempoversnelling van Balsamo. Het was de inleiding van de aanval van haar ploeggenote Lucinda Brand in de natte afdaling. De Nederlandse van Trek-Segafredo, tweede in het klassement, kreeg Jolanda Neff (Swiss Cycling), vijfde in de stand, met zich mee.

Brand en Neff dwingen Faulkner tot achtervolgen

Veldrijdster Brand en mountainbikester Neff pakten een mooi gaatje, terwijl ze zich zonder angst in de vochtige bochten van de afdaling gooiden. Achter hen was het aan gele trui Faulkner om te achtervolgen, met Balsamo als beschermster van de aanval van haar ploeggenote Brand. Brand en Neff raapten op acht kilometer van de streep de bonificatieseconden op en begonnen met een voorsprong van meer dan een halve minuut aan de slotklim. Op vijf kilometer van de finish moest Neff haar mede-aanvalster laten gaan.

Brand raakte zonder Neff iets van voorsprong kwijt op de groep van gele trui Faulkner, waarvan ook nog Rooijakkers, Floortje Mackaij (Team DSM), Olivia Baril (Valcar) en Koppenburg deel van uitmaakten. Door een tempoversnelling van Rooijakkers moesten Baril en Koppenburg eraf. De winnares van Durango-Durango bracht zichzelf, Faulkner en Mackaij beetje bij beetje dichter bij Brand. Door een nieuwe versnelling van Rooijakkers slonk het verschil tot onder de halve minuut en moest Mackaij lossen.

Faulkner reed in de laatste drie kilometer weg bij Rooijakkers en ging alleen op zoek naar Brand, waarmee de slotetappe een rechtstreeks duel tussen de nummers een en twee van het algemeen klassement kreeg. De Amerikaanse van Team BikeExchange-Jayco kwam langzaam maar zeker steeds dichter bij haar Nederlandse concurrente. Faulkner kwam op een kilometer van de streep bij Brand en nam meteen de kop. De Nederlandse beet zich vast in het wiel van de Amerikaanse, want het verschil tussen beide vrouwen, bonificaties meegerekend, was slechts twee tellen.

Faulkner gaat onderuit in de slotfase

Uiteindelijk moest een sprint de beslissing gaan brengen. In de technische laatste kilometer nam Brand de kop en zette Faulkner onder druk. De Amerikaanse ging in een natte bocht onderuit en moest de etappezege en de eindoverwinning aan de Nederlandse laten. Voor Brand was het haar tweede dagsucces deze week, nadat ze ook al de openingsrit in Vaduz wist te winnen.

🚴​🇨🇭​ | Lucinda Brand wint de laatste etappe en het eindklassement in de Ronde van Zwitserland! Faulkner houdt haar fiets niet recht in de laatste bocht! #TdS22 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/45rcQgkan6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 21, 2022