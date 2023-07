Lucinda Brand wint avondtijdrit en slaat dubbelslag in Baloise Ladies Tour

Lucinda Brand van Lidl-Trek heeft de avondtijdrit in de Baloise Ladies Tour gewonnen. De Nederlandse was veertien seconden sneller dan de Britse Anna Henderson van Jumbo-Visma. Charlotte Kool van Team dsm-firmenich, die alle voorgaande etappes op haar naam schreef, eindigde buiten de top-10 en raakt haar leiderstrui kwijt.

De biljartvlakke tijdrit rondom Knokke-Heist was ruim zeventien kilometer lang. Thalita de Jong van Liv Racing TeqFind zette al vroeg een scherpe richttijd neer. Lisa Klein (Lidl-Trek) en Jenny Rissveds (Coop-Hitec Products) reden een sterke tijdrit maar strandden op enkele seconden van De Jong.

Uiteindelijk wist Henderson onder de tijd van De Jong te duiken. Emma Norsgaard (Movistar) strandde even later op zeven seconden van de Britse. Tegen Brand bleek echter geen kruit gewassen toen ze dertien seconden van de tijd van Henderson afreed. Ook klassementsleider Kool wist daar geen verandering in te brengen, waarmee Brand zowel de etappe wint als de leiding overneemt.