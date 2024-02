maandag 19 februari 2024 om 12:09

Lucinda Brand wil nog beter worden: “Weet niet of dat fysiek nog kan, maar qua details wel”

Video Lucinda Brand kan tevreden terugkijken op haar veldritwinter. De renster van Baloise Trek Lions kroonde zich tot Nederlands kampioene en won in totaal al zeven keer. Zaterdag, nadat ze in Sint-Niklaas haar zesde seizoenszege had geboekt, blikte ze voor de camera van WielerFlits alvast terug op de voorbije maanden.

“Ik kijk heel goed terug op mijn seizoen”, aldus Brand. “Ik heb continu kunnen strijden voor het podium of de zege. Het was een stuk stabieler dan vorig jaar, dus al met al is het gewoon een goed jaar geweest.”

Wat vooral opvalt, is dat Brand op technisch vlak een stap gezet lijkt te hebben. “Zo voelt het ook. Natuurlijk is het ook zo dat je minder ontspannen op de fiets zit en het wat moeizamer gaat, als je tegen jezelf aan het vechten bent. Nu kan ik die rust en ontspanning wat beter bewaren. Dan gaat het natuurlijk steeds beter.”

Brand liep in aanloop naar dit crossseizoen nog wel een blessure op aan een van de gewrichten in haar schouder. Ze dook daardoor pas wat later het veld in. Betekent dit ook dat het volgende winter nog beter kan? “Dat zou heel mooi zijn. Ik weet niet of ik fysiek gezien nog harder kan fietsen dan dat ik al doe, maar je kan altijd aan kleine details werken. En die kleine details kunnen altijd weer voordeel opleveren.”

Een dag nadat Brand in Sint-Niklaas haar zesde seizoenszege boekte, volgde in Brussel haar zevende overwinning. Mogelijk komt daar nog een achtste bij, want de Nederlands kampioene start komend weekend ook nog in Oostmalle. “Volgende week woensdag hebben we een sponsordiner. Ik ben dan nog niet op vakantie, dus ik dacht: dan kan Oostmalle er ook nog wel bij om het gewoon gezellig af te sluiten. Daarna trekken we naar de zon.”