zondag 18 februari 2024 om 14:54

Lucinda Brand blijft winnen in het veld: “Alles heel houden en goed het voorjaar in”

Lucinda Brand was, daags na haar zege in de Exact Cross Sint-Niklaas, erg blij met haar overwinning in de X2O Trofee van Brussel. De Nederlandse kampioene kijkt wel stiekem al vooruit naar het wegseizoen. “Het gaat supergoed en dat is heel fijn. Nu wil ik alles heel houden en daarna ook goed het voorjaar in”, aldus de renster van Baloise Trek Lions en Lidl-Trek.

Makkelijk was het niet in de modder van Brussel. “Het was even zoeken aan het begin. Ik ben ook nog veranderd van bandenspanning, want ik kon mijn kracht niet kwijt. Het was anders ook wel zwaar hoor”, lacht ze in het flashinterview. “Marion Norbert Riberolle en Manon Bakker zijn technisch sterk, dus het was ook de vraag wie de minste foutjes maakte.”

“Het parcours was heel glad. De bovenlaag was kapot en daaronder lag het hard. Dan krijg je niet echt grip en dat maakte het heel lastig”, vervolgt ze. “Ik heb hier ook nog nooit gewonnen, dus het is heel mooi om te winnen.”

De tweede plaats was voor Norbert Riberolle, die in de voorlaatste ronde het tempo van Brand niet meer kon volgen. “Dit is supermooi parcours. Ik kom hier graag en misschien was de overwinning mogelijk, maar ik ben ook blij met de tweede plaats”, aldus de renster van Crelan-Corendon. “Lucinda is ook geen kleine renster, daarom ben ik blij met deze uitslag na deze technische cross.”