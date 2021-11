Lucinda Brand: “Voordelig dat ik in de finale niet zo diep moest gaan”

Met het oog op de cross morgen in Koksijde was de zege van Lucinda Brand zaterdag een heel lekkere. Niet alleen omdat ze nog maar eens de bevestiging kreeg een niveau beter te zijn dan de concurrentie, maar ook omdat ze niet tot het gaatje hoefde te gaan.

“Het is sowieso voordelig dat ik in de finale niet zo diep hoefde te gaan”, verklaart de winnares in Merksplas na afloop van de Superprestigecross. “Ik zorgde ervoor dat ik al snel een goed gat had, daarna kon ik mooi doseren.”

Dat het in Merksplas zo zou lopen, had de veldrijdster van Baloise Trek Lions van tevoren niet durven te voorspellen. “Nee, zeker niet. De cross is onvoorspelbaar. Na de start had ik snel door dat er een gaatje was gevallen, pas toen kwam bij mij het idee op om door te trekken. Ze kunnen maar beter achtervolgen.”

Met vier opeenvolgende zeges heeft Brand de smaak weer goed te pakken. Waar het door komt? “Ik ben beter geworden. Alles wat ik aan techniek train, zorgt er voor dat ik ieder jaar weer op een niveautje hoger uitkom. Het zorgt er ook voor dat ik ontspannen naar de cross toe ga, en dat scheelt veel”, eindigt ze.