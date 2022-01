Lucinda Brand verslaat Puck Pieterse in Wereldbeker Hulst

Lucinda Brand heeft de Wereldbeker veldrijden in Hulst naar haar hand gezet. De wereldkampioene van Baloise Trek Lions sloeg haar slag in de laatste twee rondes. Een ijzersterke Puck Pieterse domineerde lange tijd de race, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. Annemarie Worst werd derde.

De kopstart was voor Marianne Vos, die in Hulst haar eerste cross van het jaar reed. Ook Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij begonnen sterk. Blanka Kata Vas, Annemarie Worst en wereldkampioene Lucinda Brand moesten in de achtervolging in de technische omloop met de nodige steile hellingen.

Pieterse nam halverwege de eerste ronde het commando over aan kop. De leidster in het U23-klassement van de Wereldbeker kende een parcours op haar maat en was goed op dreef. Na twee rondes had ze een voorsprong van veertien seconden op Vas, een voorgift die ze knap wist vast te houden.

Brand en Vas sluiten aan bij Pieterse

Denise Betsema (zij miste haar pedaal bij de start en was daardoor slecht weg, red.) en Marianne Vos konden geen vuist maken. Zij reden rond plek zeven, op een halve minuut van de leidster. Achter Pieterse was het Brand die zich op wist te werken naar de tweede plaats, al was Vas ook bij de pinken. In de vierde ronde (van de zes) wisten Brand en Vas het gat met Pieterse echter te verkleinen tot acht seconden.

De achtervolgers hadden met Pieterse een prooi om op te jagen en in de voorlaatste ronde was de aansluiting daar. Pieterse, Brand, Vas, Worst en ook Van Empel volgden binnen enkele seconden van elkaar op het parcours in het historische centrum van Hulst. Bij het ingaan van de laatste ronde ging Brand op en meteen ook over Pieterse heen.

Nieuwe zege voor Lucinda Brand

De jonge renster van Alpecin-Fenix gaf zich niet gewonnen, maar was niet meer in staat om het gat nog te dichten. Langzaam groeide de voorsprong van de kopvrouw van Baloise Trek Lions richting de tien seconden. Ze wist daardoor haar eerste deelname in Hulst meteen te winnen. Pieterse moest in de slotfase ook nog de opkomende Worst achter zich houden, maar dat lukte haar. Vas werd daarachter vierde en Van Empel (die schoenproblemen kende in de finale, red.) vijfde.

Wereldbeker Hulst 2022

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Puck Pieterse

3. Annemarie Worst

4. Blanka Kata Vas

5. Fem van Empel

6. Marianne Vos

7. Denise Betsema

8. Shirin van Anrooij

9. Inge van der Heijden

10. Alicia Franck