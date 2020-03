Lucinda Brand: “Van Vleuten geen zegen voor het vrouwenwielrennen” maandag 9 maart 2020 om 10:29

Nee, Lucinda Brand vindt Annemiek van Vleuten geen zegen voor het vrouwenwielrennen. Dat zegt de renster van Trek-Segafredo in de nieuwe podcast van De Grote Plaat. “Als iedereen zo zou gaan trainen, zou dat niet best zijn voor de gezondheid van mensen.”

Lucinda Brand gaf in de podcast De Grote Plaat, gemaakt door oud-prof en muziekjournalist John den Braber en muzikant, zanger en wielerfanaat Blaudzun, antwoord op meerdere stellingen. Of Annemiek van Vleuten een zegen is voor het vrouwenwielrennen, wilden de makers weten. “Nee”, zei de renster. “Het niveau van het vrouwenwielrennen is in de breedte heel erg omhoog gegaan. En dat er dan iemand toch zo boven uitsteekt, is niet positief voor onze sport.”

“We krijgen dan toch weer die stempel die we vroeger hadden, dat het niveau niet breed genoeg is. Zulke dingen proef je dan een beetje en dat vind ik niet terecht”, ging ze verder. “Ook dat ze zo extreem traint. Voor haar zal het goed zijn, anders wint ze niet zo veel. Maar ik hoop wel dat mensen snappen dat dit niet voor iedereen zo is. Als iedereen zo zou gaan trainen, zou dat niet best zijn voor de gezondheid van mensen.”

“Ik kan me voorstellen dat jonge meiden, die goed wíllen worden, denken: dat is het voorbeeld en zo moet het dus. Daar ben ik wel een beetje bang voor”, aldus Brand.