Lucinda Brand steviger in de leiderstrui in Thüringen na tweede ritzege

Lucinda Brand heeft in de voorlaatste etappe van de Lotto Thüringen Ladies Tour uitstekende zaken gedaan. De klassementsleidster wist de 143,3 kilometer lange etappe van en naar Weimar op haar naam te schrijven dankzij een geslaagde aanval in de slotkilometers. Op zes seconden van Brand sprintte Lorena Wiebes (Team DSM) naar plaats twee voor Emma Norsgaard (Movistar).

Een dag na de bestorming van de legendarische Hankaberg was het tijd voor de langste rit van de Thüringen Ladies Tour. Het continu golvende parcours bestond uit twee omlopen. Begonnen werd met een grote lus van bijna 100 kilometer met daarin drie beklimmingen. Lisa Klein (Canyon-SRAM), Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) en Sandra Lévénez (Arkéa) vormden al vroeg in de koers een kopgroep en zij kwamen in deze volgorde over de eerste klim van de dag na twintig koerskilometers.

Blaak en Klein lang vooruit

De 41-jarige Française Lévénez, een echte laatbloeier, moest niet veel later vooraan afhaken. Van den Broek-Blaak en Klein bleven echter doorrijden. Tenminste, totdat het peloton voor een dichte overweg kwam te staan, waarna het kopduo ook even halt moest houden. De twee koploopsters bouwden daarna de voorsprong gestaag uit tot een maximum van drie minuten. De eerste keer dat het kopduo de top van de klim naar het dorpje Hottelstedt bereikte was het peloton al serieus begonnen met achtervolgen.

Bij de eerste terugkeer in Weimar was er nog iets meer dan twee minuten van de voorsprong over. Nu wachtte er een ronde van iets meer dan veertig kilometer op de rensters. En het peloton knabbelde steeds meer van de voorsprong af, met dank aan de werken van het Trek-Segafredo van klassementsleidster Lucinda Brand. Voor de tweede passage in Hottelstedt, dat vlakbij het concentratiekamp van Buchenwald ligt, was het tweetal eraan voor de moeite.

Aanval is de beste verdediging voor Brand

Op de helling wordt het peloton stevig uitgedund. We kregen een groep van om en nabij vijftien rensters vooraan in de golvende kilometers na de laatste beklimming die meetelde voor het bergklassement. In de afdaling richting de streep wist Brand zich van haar concurrenten los te wurmen. De wereldkampioene veldrijden kon in de absolute slotfase niet meer worden bijgebeend. Zes tellen eerder dan Lorena Wiebes, Emma Norsgaard en de rest van de eerste groep zou ze over de meet komen.

Brand won niet alleen de etappe, ze verstevigde tevens haar leidende positie in het klassement. Ze moet nog een etappe doorstaan om als derde Nederlandse de Lotto Thüringen Ladies Tour op haar naam te schrijven. Vanessa van Dijk (1989) en Mirjam Melchers (2001) flikten dit kunstje eerder. Brand, die in de slotrit een voorgift van goed twintig seconden moet verdedigen, stond in 2018 al eens op het eindpodium in de Duitse meerdaagse.

De slotetappe in Thüringen is een rit over net geen honderd kilometer met start en finish in Gotha. Hoewel het parcours zeker niet vlak is, is de rit een stuk minder zwaar dan de voorbije dagen.