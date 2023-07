Lucinda Brand stelt eindwinst Baloise Ladies Tour veilig, ritzege voor Servische Jelena Eric

De Servische Jelena Eric heeft de slotrit van de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven. Samen met haar drie vluchtgenoten bleef ze net het opkomende peloton voor. De eindzege is voor Lucinda Brand, die gisteren in de tijdrit in Knokke-Heist al een geruststellende voorsprong verwierf.

Toch een stevig onthoofde slotetappe van de Baloise Ladies Tour, want we moesten het vanmiddag zonder de dominante, viervoudige ritwinnares Charlotte Kool doen. Gisterenavond werkte ze nog wel de individuele tijdrit af – niet haar specialiteit – waardoor ze op plekje vijf in het klassement terecht kwam. Maar toen ze vannacht een bijzonder slechte nacht kende, zat er niets anders op dan de ronde te verlaten.

De 121 kilometer in en rond Deinze – in de vorm van zeven lokale ronden van 17 kilometer – waren nochtans op het lijf van de Nederlandse geschreven. Voor het klassement stond er niet veel meer op het spel, aangezien leidster Lucinda Brand over een geruststellende voorsprong van 24 seconden beschikte. Anderzijds had ze wel nog slechts twee (!) Lidl-Trek-ploegmaats in koers.

Hardrijdster Lisa Klein hield de vlucht van vijf renners wel onder controle. Daarbij zaten met Aniek van Alphen en Alice Maria Arzuffi twee crossters, maar ook Femke de Vries, de Servische Jelena Eric en Sofie van Rooijen waren present. Jumbo-Visma en Team DSM speelden een belangrijke rol bij het verkleinen van de kloof, die op zijn hoogtepunt zo’n twee minuten bedroeg.

Spannende strijd: vluchters vs. peloton

Maar de leidsters hadden in de laatste tien kilometer nog wat energie over, terwijl de knechten van Jumbo-Visma in het peloton stilaan geraakten opgesoupeerd. Van amper tien seconden voorsprong ging het plots weer richting de halve minuut, waardoor de vier – intussen zonder de moegestreden Sofie van Rooijen – het leken te gaan uitvechten voor de etappewinst.

Toch kwam het peloton in de laatste meters weer bijzonder dichtbij. Dat noodzaakte Aniek van Alphen om haar eindschot al van onder de vod van de laatste kilometer in te zetten, waarmee ze haar vluchtgenote Jelena Eric een dienst bewees. De Servische timede haar sprint immers perfect en hield nog net De Vries en het opkomende peloton af.