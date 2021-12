Lucinda Brand staat volgend jaar wel aan de start van Parijs-Roubaix

Lucinda Brand zal volgend jaar wel ‘gewoon’ deelnemen aan Parijs-Roubaix, zo meldt Trek-Segafredo vandaag in een perscommuniqué. Brand besloot de allereerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen aan zich voorbij te laten gaan. De Helleklassieker paste namelijk niet in haar wedstrijdprogramma.

In een uitgebreid interview in het najaarsnummer van RIDE Magazine vertelde de 32-jarige renster over het moeilijke besluit om de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen over te slaan. “Een week na Parijs-Roubaix staan al de Amerikaanse Wereldbekers veldrijden op het programma. Als wereldkampioene vind ik dat ik het niet kan maken om deze wedstrijden over te slaan. Bovendien zijn deze drie veldritten belangrijk om UCI-punten te pakken”, was haar uitleg.

De tweede editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen zal echter gewoon plaatsvinden in het voorjaar en dat geeft Brand de ruimte om aan de start te verschijnen. Ze zal verder ook deelnemen aan de eerstvolgende editie van de Ronde van Vlaanderen. Brand begint overigens wat later aan haar wegseizoen, aangezien ze in februari pas klaar is met haar veldritseizoen en vervolgens nog een rustperiode moet inlassen.

Brand staat volgend jaar overigens ook aan de start van de Giro d’Italia Donne. De Tour de France Femmes avec Zwift slaat ze dan weer over.