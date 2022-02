Lucinda Brand sluit Superprestige in stijl af met winst in Gavere

Lucinda Brand heeft in Gavere de slotmanche van de Superprestige op haar naam geschreven. De Europees kampioene reed al vroeg in de wedstrijd weg bij de concurrentie en stelde zo haar eindzege in het klassement veilig. Annemarie Worst werd vandaag tweede, voor Denise Betsema. Laatstgenoemde verdedigde wel haar tweede plaats in de rangschikking.

De Superprestige Gavere kent een lastig parcours met de nodige hoogtemeters, maar dat betekende niet dat de vrouwen er rustig aan begonnen. Gelijk vanuit de start vlogen de topfavoriet en de op papier grootste uitdaagster, Lucinda Brand en Annemarie Worst, er vol in. Worst trapte zichzelf daarbij zichtbaar wat op de adem, waardoor Brand na één ronde alleen doorkwam.

Betsema sloot ondertussen aan bij Worst. Terwijl Brand haar voorsprong gestaag uitbreidde, kregen we zodoende een interessant duel te zien tussen de nummer twee en drie van het klassement van de Superprestige. Betsema, die als tweede geklasseerd stond, moest ervoor zorgen dat ze minstens bij Worst bleef en niemand tussen hen in liet finishen. Omdat Zoe Bäckstedt in de buurt bleef van de twee, was die afloop echter nog verre van zeker.

Worst valt Betsema aan in laatste ronde

Na vier van de zes ronden had Brand al een voorgift van een halve minuut. Worst probeerde in deze wedstrijdfase druk te zetten op Betsema, maar daardoor zakte Bäckstedt verder weg. Betsema kreeg zo juist wat meer lucht. Tot de laatste ronde, waar Worst haar concurrente nog eens probeerde te lossen. Terwijl Brand solo over de streep kwam, gaf ze nog eens alles om Betsema achter te laten.

Dat lukte, maar Betsema kwam achter Worst wel gewoon als derde binnen, waardoor ze haar tweede plek in het klassement behield. Bäckstedt kwam als vierde over de streep.

Uitslag Superprestige Gavere – Elite Vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Annemarie Worst

3. Denise Betsema

4. Zoe Bäckstedt

5. Aniek van Alphen

6. Manon Bakker

7. Perrine Clauzel

8. Marie Schreiber

9. Rebecca Gariboldi

10. Marion Norbert-Riberolle